Новы аўтобусны маршрут адкрыты спецыяльна для навучэнцаў Бараўлянскай сярэдняй школы № 4

Адкрыты новы аўтобусны маршрут спецыяльна для навучэнцаў Бараўлянскай сярэдняй школы № 4. З верасня больш чым 500 вучняў выпрабоўвалі цяжкасці з транспартам. Школьных аўтобусаў і аднаго рэйсавага не хапала. А з 20 кастрычніка гэта праблема была вырашана. Дзеці і настаўнікі камфортна і бяспечна дабіраюцца да школы з найбліжэйшых вёсак: Курганы, Ляскоўка і Бараўлян.

Рэйсавы аўтобус прыбывае да школы 7 разоў на дзень. Першыя два рэйсы - у ранішні час, што гарантуе школьнікам і настаўнікам своечасова трапіць на заняткі. І пяць рэйсаў - у вячэрні час, якія забяспечваюць зручнае вяртанне дахаты пасля ўсіх урокаў і гурткоў.