"Нядрэнна " - Прэзідэнт ацаніў праверку боегатоўнасці УС Беларусі
Своечасова маштабная праверка боегатоўнасці Узброеных Сіл па даручэнні Прэзідэнта закранула ваенна-паветраныя сілы і войскі СПА. Як і мінулыя выпрабаванні, яна носіць раптоўны характар - без папярэдняй падрыхтоўкі на месцах. Абарона паветранай прасторы - гэта не толькі нацыянальная бяспека, але і фактар стратэгічнага стрымлівання. Праверыць, наколькі гатовы абаронцы неба да такіх выклікаў, і служыць падобная праверка.
Пра тое, што ваенна-паветраныя сілы і войскі СПА праходзяць праверку на здольнасць аператыўна адлюстроўваць магчымыя пагрозы з неба, камандуючы войскамі даведаецца асабіста ад Дзяржсакратара.
Які від або род войскаў будзе правярацца, невядома да апошняга. Часам нават журналісты, якія выязджаюць на ўручэнне пакета, не ведаюць пункт прызначэння. А маштаб праверкі - гэта зусім сакрэтная інфармацыя.