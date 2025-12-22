Глядзець анлайнПраграма ТБ
Пагранічнікі павіншавалі з навагоднімі святамі выхаванцаў школы-інтэрната ў Бялынічах

Пагранічнікі прынялі эстафету добрых спраў і ў рамках акцыі "Нашы дзеці" наведалі выхаванцаў дапаможнай школы-інтэрната ў Бялынічах.

Вартавыя меж падарылі школе-інтэрнату сертыфікат і салодкія падарункі, а курсанты - актывісты Інстытута пагранічнай службы арганізавалі для дзяцей яркае свята з конкурсамі і паказамі.

У 2025 годзе беларускія пагранічнікі павіншуюць дзяцей з больш як 50 сацыяльна-педагагічных устаноў.

