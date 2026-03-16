Паміж Беларуссю і Аманам пачаў дзейнічаць бязвізавы рэжым

У Міністэрстве замежных спраў Беларусі пацвердзілі інфармацыю аб увядзенні бязвізавага рэжыму паміж Беларуссю і Аманам, паведамляе БЕЛТА.

17 сакавіка ўступіла ў сілу пагадненне паміж урадам Беларусі і ўрадам Амана аб узаемнай адмене віз для ўладальнікаў звычайных нацыянальных пашпартоў.

Гэты крок стаў працягам дамоўленасцей, дасягнутых паміж Прэзідэнтам Беларусі і Султанам Амана, накіраваных на актывізацыю турыстычных, адукацыйных, бізнес-патокаў паміж дзвюма краінамі.

Грамадзяне Беларусі і Амана могуць уязджаць, выязджаць, накіроўвацца транзітам і знаходзіцца на тэрыторыі абедзвюх дзяржаў без віз тэрмінам да 30 дзён і сумарна не больш за 90 дзён у каляндарным годзе.

Тэрмін дзеяння пашпарта пры гэтым павінен складаць не менш чым 6 месяцаў.

