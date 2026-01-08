3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Павышаная гатоўнасць і маніторынг: энергетыкі праводзяць аднаўленчыя работы ў складаных умовах
У складаных умовах завеі і снегападу працуюць аварыйна-аднаўленчыя брыгады. У выніку непагадзі адбыліся абрывы ліній электраперадачы ў населеных пунктах Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей.
Энергетыкі Беларусі працуюць у кругласутачным рэжыме для аднаўлення энергазабеспячэння. Уведзены рэжым павышанай гатоўнасці.
Энергетыкі вядуць пастаянны маніторынг сітуацыі. Для аператыўнага аднаўлення энергазабеспячэння мабілізаваны ўсе неабходныя сілы і сродкі: 18 аварыйна-аднаўленчых брыгад і 19 адзінак спецтэхнікі. Ідзе бесперапынны маніторынг метэаралагічнага становішча.
Мабілізаваны сілы і сродкі для аператыўнай ліквідацыі тэхналагічных парушэнняў ва ўмовах непагадзі. Таксама арганізаваны штаб для кантролю за сітуацыяй і прыняцця дадатковых мер.