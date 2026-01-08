Глядзець анлайнПраграма ТБ
Павышаная гатоўнасць і маніторынг: энергетыкі праводзяць аднаўленчыя работы ў складаных умовах

У складаных умовах завеі і снегападу працуюць аварыйна-аднаўленчыя брыгады. У выніку непагадзі адбыліся абрывы ліній электраперадачы ў населеных пунктах Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей.

Энергетыкі Беларусі працуюць у кругласутачным рэжыме для аднаўлення энергазабеспячэння. Уведзены рэжым павышанай гатоўнасці.

Энергетыкі вядуць пастаянны маніторынг сітуацыі. Для аператыўнага аднаўлення энергазабеспячэння мабілізаваны ўсе неабходныя сілы і сродкі: 18 аварыйна-аднаўленчых брыгад і 19 адзінак спецтэхнікі. Ідзе бесперапынны маніторынг метэаралагічнага становішча.

Мабілізаваны сілы і сродкі для аператыўнай ліквідацыі тэхналагічных парушэнняў ва ўмовах непагадзі. Таксама арганізаваны штаб для кантролю за сітуацыяй і прыняцця дадатковых мер.

