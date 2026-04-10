3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Праваслаўны свет чакае Вялікдзень
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Лічаныя гадзіны да здзяйснення цуду. Большасць беларусаў чакае Светлае Уваскрэсенне Хрыстовае. Гэта галоўнае свята ў праваслаўным календары.
Вялікдзень - цэнтр біблейскай гісторыі. Свята перамогі над смерцю. Сёння, у Вялікую Суботу, вернікі ішлі ў храмы, каб стаць часткай набажэнстваў і асвяціць традыцыйныя пачастункі. Здымачныя групы "Першага інфармацыйнага" назіралі за ходам падрыхтоўкі да Вялікадня.
У Свята-Духавым кафедральным саборы пройдзе галоўнае святочнае набажэнства. З якімі пачуццямі беларусы правялі гэту Вялікую Суботу, глядзіце ў відэа.