Рэдкія дакументы прадстаўлены на выставе да Дня Канстытуцыі ў Нацбібліятэцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Выстава да Дня Канстытуцыі адкрыта ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Да прагляду прадстаўлена больш за 100 дакументаў, сярод якіх рэдкія экзэмпляры з Нацыянальнага архіва.
Экспазіцыя сабрала дакументы, якія адлюстроўваюць фарміраванне Асноўнага закона дзяржавы. У тым ліку копіі плакатаў савецкага часу, фатаграфіі падпісання Канстытуцыі Прэзідэнтам па выніках праведзеных рэспубліканскіх рэферэндумаў 1996 і 2022 гадоў. На выставе прадстаўлены і 4 Канстытуцыі эпохі БССР.
Адзначым, выстава ў сценах Нацыянальнай бібліятэкі прадоўжыцца да 16 сакавіка.