Рыжанкоў на пасяджэнні калегій МЗС Беларусі і Расіі: бяспека павінна быць адзінай для ўсіх
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Маскве праходзіць пасяджэнне калегій МЗС Беларусі і Расіі.
Як адзначыў кіраўнік МЗС Расіі Сяргей Лаўроў, такі фармат мерапрыемстваў Масква праводзіць толькі з беларускімі партнёрамі, што гаворыць аб беспрэцэндэнтна высокім узроўні каардынацыі паміж Беларуссю і Расіяй. Сяргей Лаўроў таксама падкрэсліў, што Масква і Мінск салідарныя па пераважнай колькасці міжнародных пытанняў, што адлюстроўваецца на розных пляцоўках: ад АДКБ да ШАС і БРІКС. Краіны ўзаемна і актыўна падтрымліваюць палітычныя ініцыятывы адна адной.