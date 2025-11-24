Глядзець анлайнПраграма ТБ
Рыжанкоў на пасяджэнні калегій МЗС Беларусі і Расіі: бяспека павінна быць адзінай для ўсіх

У Маскве праходзіць пасяджэнне калегій МЗС Беларусі і Расіі.

Як адзначыў кіраўнік МЗС Расіі Сяргей Лаўроў, такі фармат мерапрыемстваў Масква праводзіць толькі з беларускімі партнёрамі, што гаворыць аб беспрэцэндэнтна высокім узроўні каардынацыі паміж Беларуссю і Расіяй. Сяргей Лаўроў таксама падкрэсліў, што Масква і Мінск салідарныя па пераважнай колькасці міжнародных пытанняў, што адлюстроўваецца на розных пляцоўках: ад АДКБ да ШАС і БРІКС. Краіны ўзаемна і актыўна падтрымліваюць палітычныя ініцыятывы адна адной.

Разделы:

ГрамадстваРасія