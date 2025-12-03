3.74 BYN
ШІ, школьная медыяцыя, баланс ва ўзаемадзеянні з грамадствам - у Мінску праходзіць юрыдычны форум
Аўтар:Стэфанія Віннічак
У Мінску пачаў работу Беларускі юрыдычны форум. Восьмы раз ён сабраў прадстаўнікоў юрыдычнай, прадпрымальніцкай, палітычнай і праваахоўнай супольнасцяў. У першы дзень удзельнікі абмеркавалі шырокі спектр тэм на сямі дыскусійных секцыях: ад прававой асветы да ўкаранення лічбавых тэхналогій у дзейнасць юрыстаў. Форум прадоўжыць сваю работу заўтра і завершыцца ўручэннем прэміі "Феміда" для лепшых прадстаўнікоў прафесіі (гл. у відэа).