ШІ, школьная медыяцыя, баланс ва ўзаемадзеянні з грамадствам - у Мінску праходзіць юрыдычны форум

У Мінску пачаў работу Беларускі юрыдычны форум. Восьмы раз ён сабраў прадстаўнікоў юрыдычнай, прадпрымальніцкай, палітычнай і праваахоўнай супольнасцяў. У першы дзень удзельнікі абмеркавалі шырокі спектр тэм на сямі дыскусійных секцыях: ад прававой асветы да ўкаранення лічбавых тэхналогій у дзейнасць юрыстаў. Форум прадоўжыць сваю работу заўтра і завершыцца ўручэннем прэміі "Феміда" для лепшых прадстаўнікоў прафесіі (гл. у відэа).