Школы і гімназіі за лета змяніліся і чакаюць навучэнцаў

Стварэнне камфортных і бяспечных умоў для заняткаў, забеспячэнне кадрамі, аснашчэнне навучальных кабінетаў сучасным абсталяваннем - абавязковыя крытэрыі для падпісання пашпартоў гатоўнасці школ да новага навучальнага года. Справіцца павінны былі да 20 жніўня.

У гэтым навучальным годзе на поўначы краіны за парты сядуць 113 тыс. дзяцей. Школы і гімназіі за лета змяніліся. У класах новая мэбля і абсталяванне. Для спартыўных пляцовак закупілі сучасныя трэнажоры (падрабязнасці ў відэа).