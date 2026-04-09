3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Снапкоў прадставіў калектыву Міністэрства культуры новага кіраўніка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Мікалай Снапкоў прадставіў калектыву Міністэрства культуры новага кіраўніка Марата Маркава. Ён ужо мае міністэрскі вопыт.
Першы віцэ-прэм'ер адзначыў, што культура можа стаць магутным драйверам эканамічнага росту нашай краіны. На гэта будзе зроблены ўпор у найбліжэйшы час.
Сёння ў краінах блізкага і далёкага замежжа развіваюць крэатыўную эканоміку або эканоміку "наступнага пакалення", дзе галоўны капітал - гэта ідэі і веды. Таму адна з актуальных задач новага міністра культуры - стварыць умовы для рэалізацыі творчых людзей, якія потым паўплываюць на сферу ў цэлым.