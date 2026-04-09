Снапкоў прадставіў калектыву Міністэрства культуры новага кіраўніка

Першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Мікалай Снапкоў прадставіў калектыву Міністэрства культуры новага кіраўніка Марата Маркава. Ён ужо мае міністэрскі вопыт.

Першы віцэ-прэм'ер адзначыў, што культура можа стаць магутным драйверам эканамічнага росту нашай краіны. На гэта будзе зроблены ўпор у найбліжэйшы час.

Сёння ў краінах блізкага і далёкага замежжа развіваюць крэатыўную эканоміку або эканоміку "наступнага пакалення", дзе галоўны капітал - гэта ідэі і веды. Таму адна з актуальных задач новага міністра культуры - стварыць умовы для рэалізацыі творчых людзей, якія потым паўплываюць на сферу ў цэлым.

