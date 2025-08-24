3.70 BYN
Спецатрад "ЗУБР" прайшоў атэстацыю па стандартах ІНСАРАГ
36 гадзін бесперапыннай працы мінулі і ніводнай чырвонай маркі амаль па 200 крытэрыях, гэта значыць, іспыт на прафесіяналізм і вынослівасць паспяхова здадзены. Беларускі атрад ратавальнікаў "ЗУБР" прайшоў пераатэстацыю па строгіх міжнародных стандартах ІНСАРАГ і трапіў у пералік фарміраванняў, рэкамендаваных ААН для ўдзелу ў выратавальных місіях ва ўсім свеце.
Трэба адзначыць, гэта быў складаны прафэкзамен, які праходзіць раз на пяць гадоў. Дзеянні разгарнуліся на пляцоўцы палігона МНС "Светлы гай" у Барысаўскім раёне. Але нашы ратавальнікі да выпрабаванняў падышлі цалкам падрыхтаванымі.
За плечамі ў іх мноства вучэнняў, плюс рэальныя баявыя выезды. Многае ў сваёй працы ўдасканалілі, у тым ліку, тэхнічнае абсталяванне, заставалася толькі паказаць міжнароднай экспертнай камісіі ўсё, на што здольныя.
Пра тое, як праходзіла пераатэстацыя "ЗУБРа" карэспандэнты "Першага інфармацыйнага" падрыхтавалі спецыяльны рэпартаж.