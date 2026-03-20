Страшныя старонкі гісторыі: Беларусь успамінае ахвяр Хатынскай трагедыі
Аўтар:Алена Борматава
22 сакавіка Хатынь стала сімвалам усіх спаленых населеных пунктаў Беларусі. А іх, паводле апошніх даных, амаль 13 тыс. Не меней за 290 - гэта сёстры Хатыні - вёскі, якія былі спаленыя разам з насельніцтвам і пасля вайны так і не адрадзіліся.
Дзень Хатынскай трагедыі - што адбывалася ў вёсцы перад расправай карнікаў
Назву невялікай вёскі на Лагойшчыне, акружанай лясамі, сёння ведаюць ва ўсім свеце. Яна стала сімвалам вогненнай ваеннай трагедыі. Вёска была знішчана 83 гады назад, 22 сакавіка 1943 года.
Карнікі ўварваліся сюды ў раёне трох гадзін дня. А да гэтага тут кіпела звычайнае сельскае жыццё (гл. відэа).