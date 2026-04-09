Студэнты прыбралі тэрыторыю храма Праабражэнне Гасподняга ў Мінску

10 красавіка моладзь сталіцы - студэнты і школьнікі - далучылася да вясновага добраўпарадкавання. Прыбіралі тэрыторыю святыні - царквы Праабражэння Гасподняга ў Мінску, а таксама пафарбавалі бардзюры і высадзілі дрэвы.

Напярэдадні Вялікадня дапамаглі ўпрыгожыць пляцоўку ля храма - тэматычны дэкор з'явіўся на галінках дрэў. Удзельнікі ініцыятывы сплялі стужкі для афармлення святочнай інсталяцыі.

Ужо некалькі гадоў запар прадстаўнікі Саюза моладзі падарожнічаюць па нашай краіне і дапамагаюць у аднаўленні святынь. У кожным рэгіёне актывісты добраўпарадкоўваюць крыніцы, храмы і манастыры.

