Студэнты прыбралі тэрыторыю храма Праабражэнне Гасподняга ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
10 красавіка моладзь сталіцы - студэнты і школьнікі - далучылася да вясновага добраўпарадкавання. Прыбіралі тэрыторыю святыні - царквы Праабражэння Гасподняга ў Мінску, а таксама пафарбавалі бардзюры і высадзілі дрэвы.
Напярэдадні Вялікадня дапамаглі ўпрыгожыць пляцоўку ля храма - тэматычны дэкор з'явіўся на галінках дрэў. Удзельнікі ініцыятывы сплялі стужкі для афармлення святочнай інсталяцыі.
Ужо некалькі гадоў запар прадстаўнікі Саюза моладзі падарожнічаюць па нашай краіне і дапамагаюць у аднаўленні святынь. У кожным рэгіёне актывісты добраўпарадкоўваюць крыніцы, храмы і манастыры.
Фота БЕЛТА