"Сямейны дзень" праводзяць у Мінскім заапарку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Перад пачаткам новага навучальнага года атрымаць асалоду ад апошніх цёплых дзён запрашае сталічны заапарк.
Сталічны заапарк 23 жніўня ператварыўся ў сапраўдны востраў сямейнага шчасця. Тут праходзіць першы ў гісторыі заапарка "Сямейны дзень" - свята, якое сабрала сотні мінчан і гасцей сталіцы, каб разам правесці час, адпачыць ад гарадской мітусні і акунуцца ў дзяцінства. Арганізатары падрыхтавалі насычаную праграму: "Гульні нашага двара", утульныя настольныя забавы, майстар-класы, а таксама выкананне бардаўскіх песень пад гітару ля вогнішча.