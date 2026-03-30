У Беларусі пачалася камандна-штабная трэніроўка з Паўночна-заходнім аператыўным камандаваннем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі пачалася камандна-штабная трэніроўка з Паўночна-заходнім аператыўным камандаваннем. Пад кіраўніцтвам начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл - першага намесніка міністра абароны Беларусі генерал-маёра Паўла Муравейкі пачалася камандна-штабная трэніроўка з Паўночна-заходнім аператыўным камандаваннем. Павел Муравейка заслухаў рашэнне камандуючага войскамі Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання на прымяненне войскаў аб'яднання.
Трэніроўка накіравана на ўдасканаленне працы штабоў пры планаванні аперацый з улікам аналізу вопыту сучасных ваенных канфліктаў і прадоўжыцца 3 дні.