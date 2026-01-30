Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі працягваецца праверка боегатоўнасці Узброеных сіл

На адным з палігонаў Беларусі працягваецца праверка баявой гатоўнасці Узброеных сіл.

У пункт прыёму асабовага складу працягваюць прыбываць вайскоўцы запасу. З тымі, хто ўжо на месцы, праводзяць заняткі па прадметах баявой падрыхтоўкі. Праграма збораў уключае тактычную, агнявую, медыцынскую дысцыпліны. Асноўная мэта - падтрыманне высокага ўзроўню навыкаў і зладжанасці дзеянняў для абароны суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці нашай краіны.

Праверка носіць комплексны характар з паэтапным нарошчваннем як асабовага складу, так і колькасці воінскіх часцей і падраздзяленняў, што прывабліваюцца. Для ваенна навучанага рэзерву - гэта планавае мерапрыемства, а для воінскіх часцей і падраздзяленняў - праверка раптоўная.

