У Беларусі расце прэстыж прафтэхадукацыі - як рыхтуюць высакакласных спецыялістаў
Падрыхтоўка прафесійных кадраў для Беларусі - гарантыя развіцця краіны. ВНУ і каледжы рыхтуюцца да прыёмнай кампаніі. Сярод абітурыентаў расце попыт на рабочыя спецыяльнасці.
Аграпрофіль Максім Шык выбраў не выпадкова - заўсёды ведаў, што стане вадзіцелем. Каб асвоіць прафесію, мінчанін паступіў у Смілавіцкі дзяржаўны каледж.
"Я зараз вучуся на трактарыста-машыніста сельскагаспадарчай вытворчасці. Мы спачатку спрабуем на сімулятарах, потым ужо, каб навучыліся ўсяму, нас перасаджваюць на сапраўдную тэхніку", - расказаў Максім.
У гэтай кузні кадраў рыхтуюць прафесіяналаў па шасці напрамках і дзевяці кваліфікацыях. Спектр шырокі: ад трактарыстаў і слесараў да агароднікаў і повараў. На рынку рабочыя спецыяльнасці цэняцца. Ісці ў нагу з часам у каледжы дапамагае цэнтр кампетэнцый. У трэнажорах з 3D-візуалізацыяй усё як у кабінах машын - ад рычагоў кіравання да карцінкі за акном.
"Мы імкнемся даць хлопцам усё, што ў нас ёсць. У нас вялікая база тэхнікі. Што датычыцца трактарыста-машыніста, у нас ёсць новая тэхніка, энерганасычаныя трактары, пагрузчыкі новыя, і мы даём нашым студэнтам добры вопыт для далейшай працы", - расказаў майстар вытворчага навучання Смілавіцкага дзяржаўнага каледжа Сяргей Яроцкі.
А вось Аляксандра Піклянкова працягвае сямейную дынастыю. Дзяўчына паступіла ў Мінскі каледж лёгкай прамысловасці і комплекснай лагістыкі. Прыкладам стала бабуля, якая ўсё жыццё прысвяціла швейнай справе.
У каледжы можна атрымаць адукацыю і па ўсіх відах лагістычнай дзейнасці. Стратэгічны і перспектыўны напрамак выбраў для сябе Дзмітрый Ляшкоў.
"Мне падабаецца складаць маршруты. Я ўбачыў сябе ў гэтай прафесіі. Мне падабаецца займацца папаўненнем складскіх запасаў. Праводзіў інвентарызацыю складоў і камплектаваў заказы", - расказаў малады чалавек.
Ірына Райнеш, намеснік дырэктара Мінскага дзяржаўнага каледжа лёгкай прамысловасці і комплекснай лагістыкі:
"Уступная кампанія ў прафтэхнічнай адукацыі пачынаецца з 15 чэрвеня 2026 года і прадоўжыцца да 23 жніўня. Уступная кампанія па ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі пачне працу з 21 ліпеня".
Галоўны акцэнт сёння робіцца на практыкаарыентаванасці. Студэнты праходзяць стажыроўкі і практыкі на вядучых вытворчых пляцоўках, што дазваляе атрымаць рэальны вопыт яшчэ падчас вучобы.
Прэстыж прафесійнай адукацыі ў краіне расце. Толькі за апошнія тры гады колькасць навучэнцаў у каледжах павялічылася на 15 тыс.
Падчас сёлетняй уступнай кампаніи каледжы Беларусі плануюць прыняць каля 67 тыс. абітурыентаў. Усяго ж набор на ўзроўні прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі будуць ажыццяўляць 289 устаноў краіны.