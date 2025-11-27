3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
У Брэсце на сходзе дэлегатаў УНС адбылося абмеркаванне прыярытэтаў новай пяцігодкі
У Брэсце праект Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на найбліжэйшую пяцігодку (2026-2030 гады) дэлегатам Усебеларускага народнага сходу прадставіў міністр эканомікі Юрый Чабатар.
Акцэнт быў нададзены ўсім сямі кірункам стратэгічнага дакумента. Галоўная задача - рост якасці жыцця беларусаў. Адзначым, што цяперашнюю пяцігодку паўднёва-заходні рэгіён завяршае годна, а прырост валавога рэгіянальнага прадукту перавысіць 10 %.
Пётр Пархомчык, старшыня Брэсцкага аблвыканкама:
"Праграма на 2026-2030 гады накіравана на чалавека, каб яго жыццё зрабіць значна лепш. Брэсцкі рэгіён і ў 2025 годзе імкнуўся рабіць цуды ў вызначаных кірунках - і ў адукацыі, і ў культуры, і ў ахове здароўя, і ў сельскай гаспадарцы, і ў прамысловасці. Усе планы застаюцца і на 2026-2030 гады".
Прыярытэты развіцця абмеркавалі і ў Магілёўскай вобласці. Дэпутаты, кіраўнікі раёнаў, прамыслоўцы, прадстаўнікі сацыяльнай сферы гаварылі пра тое, што цікавіць калектывы, кожнага чалавека і што актуальна ва ўмовах сучасных сусветных выклікаў.
Гендырэктар ААТ "Магілёўліфтмаш", дэлегат VII Усебеларускага народнага сходу Руслан Страхар заявіў, што трэба яшчэ больш паскарацца, бо гэта дыктуе час, прычым трэба не проста даганяць, а імкнуцца распрацоўваць і ўкараняць самыя сучасныя тэхналогіі, пашыраць рынкі збыту, пры гэтым кожны дзень даказваючы якасць беларускай прадукцыі.
Нагадаем, што другое пасяджэнне VII Усебеларускага народнага сходу адбудзецца 18-19 снежня 2025 года.