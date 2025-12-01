3.73 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
У Гомелі прайшоў адбор на конкурсы фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Гомелі прайшоў адбор на конкурсы фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98925ebe-76c7-4093-82c3-a623122df1d1/conversions/d3921c0c-e1a1-4963-aed3-176aeb4471c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98925ebe-76c7-4093-82c3-a623122df1d1/conversions/d3921c0c-e1a1-4963-aed3-176aeb4471c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98925ebe-76c7-4093-82c3-a623122df1d1/conversions/d3921c0c-e1a1-4963-aed3-176aeb4471c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98925ebe-76c7-4093-82c3-a623122df1d1/conversions/d3921c0c-e1a1-4963-aed3-176aeb4471c5-xl-___webp_1920.webp 1920w
У Гомелі прайшоў рэгіянальны адбор на конкурсы фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску". Свае таленты на сцэне прадэманстравалі больш за 40 выканаўцаў. На наступны этап пройдуць толькі 10 прадстаўнікоў з кожнай узроставай катэгорыі.
Умовы ранейшыя - неабходна выканаць дзве конкурсныя кампазіцыі на адной са славянскіх моў і сусветны хіт на замежнай мове.
Ужо да канца тыдня марафон падхопіць сталіца фестывалю Віцебск, а завершыцца першы этап нацыянальнага адбору вакалістаў традыцыйна ў Мінску 10 снежня.