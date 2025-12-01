Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Гомелі прайшоў адбор на конкурсы фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску"

У Гомелі прайшоў рэгіянальны адбор на конкурсы фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску". Свае таленты на сцэне прадэманстравалі больш за 40 выканаўцаў. На наступны этап пройдуць толькі 10 прадстаўнікоў з кожнай узроставай катэгорыі.

Умовы ранейшыя - неабходна выканаць дзве конкурсныя кампазіцыі на адной са славянскіх моў і сусветны хіт на замежнай мове.

Ужо да канца тыдня марафон падхопіць сталіца фестывалю Віцебск, а завершыцца першы этап нацыянальнага адбору вакалістаў традыцыйна ў Мінску 10 снежня.

ГрамадстваКультура