У Гродзенскай вобласці закладваюць аснову ўраджаю 2026 года

Падрыхтоўка да пасяўной кампаніі ідзе ў Беларусі. У рэгіёнах ацэньваюць гатоўнасць тэхнікі, фарміруюць запасы ўгнаенняў і насення, каб пры першай магчымасці аператыўна выйсці ў палі.

Механізатар СВК "Азёры" Іван Кіпрын у сельскай гаспадарцы ўжо два дзесяцігоддзі. Працаўнік лічыць: будучы ўраджай шмат у чым залежыць і ад вопыту, але гатоўнасць тэхнікі стаіць на першым месцы. Машыны вясной прастойваць не павінны (гл. відэа).