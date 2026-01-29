Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Маладзечанскую ЦРБ паставілі новае медабсталяванне

Новае медыцынскае абсталяванне закуплена для клінік Мінскай вобласці. Якасць аказання медпаслуг Маладзечанскай цэнтральнай раённай бальніцы палепшаць новыя апараты УГД і відэаскапічныя стойкі.

Сучаснае абсталяванне пашырыць магчымасці дыягностыкі і лячэння пацыентаў, забяспечыць высокую эфектыўнасць працэдур. Так, бранхаскоп новага пакалення дапаможа больш дэталёва разгледзець паталогію і ўзяць біяпсію, што дазволіць на ранняй стадыі выявіць анкалогію дыхальных шляхоў (больш падрабязна – глядзіце відэа).

