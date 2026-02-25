3.75 BYN
У Маладзечне выбралі пераможніцу конкурсу "Жанчына года"
Аўтар:Аляксандра Гойтан
Конкурс "Жанчына года" зноў аб'ядноўвае на адной сцэне лідараў, прафесіяналаў сваёй справы і клапатлівых маці Мінскай вобласці. Хто ў 2026 годзе атрымаў ганаровы тытул?
Год беларускай жанчыны працягвае радаваць яркімі падзеямі. 26 лютага ў цэнтры ўвагі знаходзіцца рэспубліканскі конкурс "Жанчына года", больш дакладна, Мінскі абласны гранд-фінал. Заяўлены 7 намінацый і сотні ўдзельніц, у кожнай гераіні ёсць натхняльная гісторыя поспеху (гл. відэа).