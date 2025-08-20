Месца, дзе засяроджаны інтэлект і інавацыйныя тэхналогіі дзеля выпуску карыснай у эканоміцы прадукцыі. У Мінску ў найбліжэйшыя гады з'явіцца некалькі новых тэхнапаркаў.

Пакуль жа сярод прамысловых кластараў тон задае Мінскі гарадскі тэхнапарк і яго найноўшая пляцоўка на Партызанскім праспекце. Сярод рэзідэнтаў і кампанія, якая выпускае спецтэхніку для навядзення чысціні і парадку ў гарадах. Машыны прадпрыемства "Доля" праводзяць літаральна "гігіену" падземных камунікацый такіх мегаполісаў, як Мінск. Гэта спецыяльныя тэхналогіі для прамывання калектараў і ліўнёвак.