У Мінску стартаваў электрасезон-2026
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску стартаваў сезон арэндных электрасамакатаў. Сёлета з'явіліся так званыя ціхія зоны - каля 200 скрыжаванняў і пешаходных пераходаў, дзе хуткасць абмежавана да 7 км/г.
З'явіліся гарадскія зоны, у якіх рух на персанальных сродках мабільнасці ўвогуле забаронены. Сярод іх - паркі Перамогі, Чалюскінцаў і Горкага. Таксама дзейнічае абавязковае правіла - спешвацца падчас перасячэння праезнай часткі. Сярод выключэнняў - рэгулюемы пешаходны пераход, абсталяваны веласветлафорам ці інфармацыйнай таблічкай.
За экатрафікам сёлета асабліва старанна будзе сачыць Дзяржаўтаінспекцыя. Не варта забывацца пра бяспеку - рухацца рэкамендуюць у шлеме, пальчатках і накаленніках, каб пазбегнуць траўмаў.