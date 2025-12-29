3.72 BYN
У Мінску з навагоднімі святамі павіншавалі выхаванцаў дзіцячага дома № 7
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Быць побач, падтрымліваць і дарыць цуд - адна з важных місій рэспубліканскай акцыі "Нашы дзеці". Свята зазірнула і ў дзіцячы дом № 7 Мінска.
Галоўнага зімовага чараўніка і Снягурку з нецярпеннем чакалі 57 выхаванцаў. Загадзя падрыхтаваліся і ўпрыгожылі дом да ўрачыстасці. Навагодняе віншаванне для юных гараджан і ад мэра сталіцы.
Усяго ў Мінску больш як 20 дамоў сямейнага тыпу, дзе дзеці атрымліваюць такія неабходныя клопат і падтрымку. Казачны Новы год і атмасферу свята ствараюць для кожнага.