У парку "Каробчыцкі Алімп" разам з цюбінгавай і лыжнай трасамі запрацаваў гарналыжны схіл

Каля 60 аб'ектаў для актыўнага адпачынку на свежым паветры даступныя жыхарам Гродна. Надвор'е дазволіла паўнавартасна адкрыць зімовы сезон. 13 студзеня дадзены старт рабоце адной з самых папулярных лакацый - парку актыўнага адпачынку "Каробчыцкі Алімп". У гэтыя выхадныя акрамя цюбінгавай і раўніннай лыжнай трасы запрацаваў гарналыжны схіл.