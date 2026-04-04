У праваслаўных храмах пройдуць асаблівыя богаслужэнні

Праваслаўныя вернікі сустрэнуць Вялікдзень на гэтым тыдні. Услед за Вербнай нядзеляй пачаўся Cтрасны тыдзень - час работы над сабою і сваімі думкамі. Асвячоныя галінкі вярбы - сімвал жыцця - у шматлікіх дамах служаць абярэгам ад бед.

Галоўную святочную літургію напярэдадні прыняў сталічны храм у гонар іконы Божай Маці "Усіх тужлівых Радасць".

Сёння ў Беларусі больш за 1,7 тыс. прыходаў. У кожным свяшчэннікі правядуць асаблівыя таінствы. У Вялікі панядзелак успамінаюць сюжэт са Старога запавету і праводзяць чын міраварэння. Рытуал праводзяць раз у год, каб зрабіць святое араматычнае масла.