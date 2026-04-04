У праваслаўных храмах пройдуць асаблівыя богаслужэнні
Праваслаўныя вернікі сустрэнуць Вялікдзень на гэтым тыдні. Услед за Вербнай нядзеляй пачаўся Cтрасны тыдзень - час работы над сабою і сваімі думкамі. Асвячоныя галінкі вярбы - сімвал жыцця - у шматлікіх дамах служаць абярэгам ад бед.
Галоўную святочную літургію напярэдадні прыняў сталічны храм у гонар іконы Божай Маці "Усіх тужлівых Радасць".
Сёння ў Беларусі больш за 1,7 тыс. прыходаў. У кожным свяшчэннікі правядуць асаблівыя таінствы. У Вялікі панядзелак успамінаюць сюжэт са Старога запавету і праводзяць чын міраварэння. Рытуал праводзяць раз у год, каб зрабіць святое араматычнае масла.
Іерэй Раман Арцёмаў, клірык Свята-Духава кафедральнага сабора г. Мінска:
"Богаслужэнні выстраены такім чынам, што, калі вернік прыходзіць кожны дзень, ён кожны дзень будзе пражываць разам з царквой апошнія дні Збавіцеля для таго, каб з радасцю сустрэць Хрыстова Уваскрэсенне. Акрамя набажэнскіх асаблівасцяў, гэта тыдзень асаблівага строгага посту, які мяркуе не толькі ўстрыманне ў ежы, але і ўнутранае змяненне чалавека".
Свяшчэннікі заклікаюць да духоўнага пакаяння і малітваў. З гэтага і пачынаецца мір у кожным сэрцы.