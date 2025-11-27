3.72 BYN
У Смалявічах узводзяць жылы квартал, аўтавакзал, дзіцячы сад і дзве школы
Вучыцца, працаваць і жыць з камфортам. Фокус - на сацыяльную інфраструктуру ў пасёлках, аграгарадках, райцэнтрах і спадарожніках Мінска. Імкліва развіваюцца Смалявічы. Тут узводзяць жылы квартал, аўтавакзал, дзіцячы сад і дзве школы.
Будаўніча-мантажныя работы на аб'екце будучай установы адукацыі выкананыя на 65 %. Арт-геаметрыя на фасадзе новага дома ведаў - адсылка да творчасці авангардыста Казіміра Малевіча. Архітэктары паспяхова справіліся са складаным рэльефам мясцовасці. Ідуць работы па добраўпарадкаванні і ўнутранай адделцы.
Школьны стадыён гатовы. Мультыспартыўны комплекс прадстаўлены некалькімі лакацыямі. Ёсць сваё поле з газонам для заняткаў футболам, таксама бегавыя дарожкі, асаблівая ўвага бяспецы - прадугледжаны гарадок з міні-вуліцамі і знакамі для вывучэння правіл дарожнага руху.