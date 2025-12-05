У Свяцкім палацы ідзе рэстаўрацыя фрэсак XVIII стагоддзя

У Свяцкім палацы ідзе рэстаўрацыя насценных роспісаў XVIII стагоддзя. Унікальныя 200-гадовыя фрэскі выяўлены падчас рэстаўрацыі ў палацава-паркавым комплексе "Свяцк" Гродзенскай вобласці.

Зараз работы вядуцца ў трох залах: у пейзажным, зале імператарскіх партрэтаў, а таксама на параднай лесвіцы. На кожнай з гэтых пляцовак на сценах і столі знойдзены рэшткі арыгінальнага жывапісу. Стан добры, што дазваляе захаваць яго для гісторыі і сусветнай культуры.