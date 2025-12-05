Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У Свяцкім палацы ідзе рэстаўрацыя фрэсак XVIII стагоддзя

У Свяцкім палацы ідзе рэстаўрацыя насценных роспісаў XVIII стагоддзя. Унікальныя 200-гадовыя фрэскі выяўлены падчас рэстаўрацыі ў палацава-паркавым комплексе "Свяцк" Гродзенскай вобласці.

Зараз работы вядуцца ў трох залах: у пейзажным, зале імператарскіх партрэтаў, а таксама на параднай лесвіцы. На кожнай з гэтых пляцовак на сценах і столі знойдзены рэшткі арыгінальнага жывапісу. Стан добры, што дазваляе захаваць яго для гісторыі і сусветнай культуры.

Акрамя таго, рэстаўратары адшукалі карціны, з якіх зробленыя спісы на сценах Свяцкага палаца. Сярод чаканных імператарскіх профіляў і партрэт жанчыны, намаляванай напаўпаварота. Хто гэтая дама, пакуль не вядома. Але спецыялісты ўпэўнены, што ёй наканавана стаць беларускай Джакондай.

Разделы:

ГрамадстваБудаўніцтва і ЖКГ