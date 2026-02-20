Глядзець анлайнПраграма ТБ
Упэўнены страявы крок і строгая выпраўка - якія ўрокі гартуюць характар будучых абаронцаў

Сапраўдная школа жыцця для тых, хто ў будучыні бачыць сябе афіцэрам, - кадэцкае вучылішча. Яны адкрыты па ўсёй Беларусі. Імкнуцца туды тыя, хто яшчэ са школьнай парты зрабіў усвядомлены выбар: быць вернымі Радзіме і абавязку. Віцебская вобласць прызнана лепшай у краіне па арганізацыі кадэцкага навучання.

На каго раўняецца сучаснае пакаленне кадэтаў і як выхоўваюць патрыётаў - адказы на гэтыя пытанні знайшліся ў Полацкім кадэцкім вучылішчы (гл. відэа).

