Упэўнены страявы крок і строгая выпраўка - якія ўрокі гартуюць характар будучых абаронцаў

Сапраўдная школа жыцця для тых, хто ў будучыні бачыць сябе афіцэрам, - кадэцкае вучылішча. Яны адкрыты па ўсёй Беларусі. Імкнуцца туды тыя, хто яшчэ са школьнай парты зрабіў усвядомлены выбар: быць вернымі Радзіме і абавязку. Віцебская вобласць прызнана лепшай у краіне па арганізацыі кадэцкага навучання.