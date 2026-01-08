3.68 BYN
Усё для людзей: у Беларусі спрасцілі адміністрацыйныя працэдуры і пашырылі магчымасці "Е-Паслугі"
Аўтар:Антон Малюта
Дакумент у інтарэсах людзей: Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур. Адміністрацыйная нагрузка стане менш, многія працэдуры аптымізаваны і спрошчаны.
Змяненні ўнесены на комплекснай аснове і з улікам прапаноў грамадскасці і шырокага кола зацікаўленых органаў і арганізацый. Што важна - значная частка звестак будзе запытвацца дзяржорганамі самастойна.
Удасканаленне заканадаўства знаходзіцца на пастаянным кантролі Прэзідэнта краіны. Міністр юстыцыі Рэспублікі Беларусь Яўген Каваленка расказаў аб асаблівасцях чарговага ўказа, накіраванага на спрашчэнне адміністрацыйных працэдур (глядзіце відэа).