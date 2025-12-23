3.68 BYN
"Выкарыстоўваць ШІ трэба максімальна адказна" - Залескі пра сучасныя тэхналогіі
Як рэагаваць на запыты аўдыторыі? Прапановы па развіцці медыягаліны гучалі на ХII Форуме маладых журналістаў, у прыватнасці, аб стварэнні ў рэдакцыях моладзевых пляцовак для распрацоўкі ўнікальнага кантэнту, у тым ліку для сацыяльных сетак. У гэтым кантэксце штучны інтэлект і нейрасеткі разглядаюцца як важны і патрэбны тэхналагічны прарыў для працы СМІ.
Кірыла Залескі, міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі:
"Менавіта для журналіста выкарыстанне штучнага інтэлекту - гэта найважнейшы інструмент, выкарыстоўваць яго трэба максімальна адказна. На Форуме маладых журналістаў я звярнуўся да ўдзельнікаў з просьбай унікаць у тое, як працуюць сістэмы штучнага інтэлекту, як працуюць вялікія моўныя мадэлі. Яны могуць галюцыніраваць - гэта цалкам тэхнічны тэрмін для гэтай прадметнай галіны, і яны здольныя адвесці журналіста ў ілжывыя лагічныя ланцужкі".
Форум завяршыўся ўзнагароджаннем пераможцаў Рэспубліканскага конкурсу "Прэс-код". Адзначана 14 прац у сямі намінацыях і ў дзвюх узроставых групах.