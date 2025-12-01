3.72 BYN
Выстава "Мая Беларусь", прымеркаваная да УНС, будзе доўжыцца два месяцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падрыхтоўка да другога пасяджэння VII Усебеларускага народнага сходу - на фінішнай прамой. Важная грамадска-палітычная падзея нашай краіны пройдзе 18-19 снежня.
Напярэдадні пра гэта гаварылі на пасяджэнні аргкамітэта. Яго правёў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. На працягу двух дзён дэлегаты заслухаюць пасланне кіраўніка дзяржавы і зацвердзяць Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на найбліжэйшую пяцігодку. Да УНС будзе прымеркавана выстава "Мая Беларусь". Як і мінулай зімой, яна пройдзе ў Мінскім міжнародным выставачным цэнтры.
Год таму выставу "Мая Беларусь" наведалі 400 тыс. чалавек.