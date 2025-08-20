3.69 BYN
Як праходзіць падрыхтоўка да фіналу "Міс Беларусь - 2025" - пагрузіліся ў атмасферу прыгажосці
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
У Мінску працягваецца падрыхтоўка да фіналу Нацыянальнага конкурсу "Міс Беларусь - 2025". Сёлета кастынгі прайшлі ва ўсіх абласцях краіны. Усяго на ўдзел было пададзена больш як 500 заявак, але дайсці да мінскіх софітаў удалося не ўсім.
Саперніцкае закуліссе беларускай казкі
Дэфіле, фотасесіі, змена іміджу. Казка пачынаецца прама зараз. Нацыянальны конкурс "Міс Беларусь - 2025" працягвае падрыхтоўку да фіналу. 24 дзяўчаты з розных куткоў Беларусі, зусім не падобныя адна на адну. У кожнай свая гісторыя, але агульная на ўсіх мара - беларуская карона з белага золата. Стаўкі высокія як ніколі, на коне тытул першай прыгажуні Сінявокай (глядзіце відэа).