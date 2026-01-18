З 1 лютага 2026 года працоўныя пенсіі вырастуць на 10 %

Так, сярэдні памер пенсіі па ўзросце складзе 1070 рублёў. Як заяўляе Мінпрацы і сацабароны, гадавое павелічэнне да лютага 2025 года складзе амаль 15 %

Дадатак у кожнага будзе свой, у залежнасці ад працягласці стажу і велічыні заробку. Фінансаванне забяспечана зацверджаным бюджэтам Фонду сацабароны насельніцтва на 2026 год. Нагадаем, у нас працоўныя пенсіі атрымліваюць больш як 2 млн беларусаў.