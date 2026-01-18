3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
З 1 лютага 2026 года працоўныя пенсіі вырастуць на 10 %
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З 1 лютага ў Беларусі вырастуць працоўныя пенсіі на 10 %. Указ напярэдадні падпісаў Прэзідэнт.
Так, сярэдні памер пенсіі па ўзросце складзе 1070 рублёў. Як заяўляе Мінпрацы і сацабароны, гадавое павелічэнне да лютага 2025 года складзе амаль 15 %
Дадатак у кожнага будзе свой, у залежнасці ад працягласці стажу і велічыні заробку. Фінансаванне забяспечана зацверджаным бюджэтам Фонду сацабароны насельніцтва на 2026 год. Нагадаем, у нас працоўныя пенсіі атрымліваюць больш як 2 млн беларусаў.