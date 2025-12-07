Глядзець анлайнПраграма ТБ
Жыхары вёскі Пярэжыр Пухавіцкага раёна больш за 10 гадоў скардзяцца на бездарожжа

Пытанне, якое даўно хвалюе жыхароў Пярэжыра Пухавіцкага раёна. Больш за 10 гадоў людзі тут узнімаюць праблему бездарожжа. У выканкаме гавораць, што сітуацыя на кантролі. У планах пакласці асфальт у 2026 годзе.

Пераадольваць уброд, прычым як на аўтамабілі, пешкам, на электрасамакаце і веласіпедзе 3 км дарогі. У вёсцы Пярэжыр Пухавіцкага раёна такая праблема становіцца перад жыхарамі кожны дзень. Асабліва ў такую пару года. І даводзіцца карыстацца спецыяльным абуткам. Мясцовыя вадзіцелі перыядычна майструюць падводныя падмуркі з камянёў і цэглы, каб не ўтапіць у сезонных лужынах свае аўто (гл. відэа).

