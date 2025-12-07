3.78 BYN
Жыхары вёскі Пярэжыр Пухавіцкага раёна больш за 10 гадоў скардзяцца на бездарожжа
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Пытанне, якое даўно хвалюе жыхароў Пярэжыра Пухавіцкага раёна. Больш за 10 гадоў людзі тут узнімаюць праблему бездарожжа. У выканкаме гавораць, што сітуацыя на кантролі. У планах пакласці асфальт у 2026 годзе.
Пераадольваць уброд, прычым як на аўтамабілі, пешкам, на электрасамакаце і веласіпедзе 3 км дарогі. У вёсцы Пярэжыр Пухавіцкага раёна такая праблема становіцца перад жыхарамі кожны дзень. Асабліва ў такую пару года. І даводзіцца карыстацца спецыяльным абуткам. Мясцовыя вадзіцелі перыядычна майструюць падводныя падмуркі з камянёў і цэглы, каб не ўтапіць у сезонных лужынах свае аўто (гл. відэа).