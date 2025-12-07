Жыхары вёскі Пярэжыр Пухавіцкага раёна больш за 10 гадоў скардзяцца на бездарожжа

Пытанне, якое даўно хвалюе жыхароў Пярэжыра Пухавіцкага раёна. Больш за 10 гадоў людзі тут узнімаюць праблему бездарожжа. У выканкаме гавораць, што сітуацыя на кантролі. У планах пакласці асфальт у 2026 годзе.