3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
21 студзеня ў Мінску пройдуць спаборніцтвы па біятлоне "Снежны снайпер - 2026" сярод школьнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Самых хуткіх і дакладных "Снежных снайпераў" вызначаць у Мінску. Ва ўсіх раёнах стартавалі спаборніцтвы па біятлоне сярод дзяцей і падлеткаў.
Асноўная задача першага этапа - сфарміраваць каманды па тры ўзроставыя групы для ўдзелу ў гарадскіх стартах. У спартыўную праграму ўваходзяць спрынтарская гонка і эстафета.
Пераможцы раённага этапа прымуць удзел у гарадскім. Ён пройдзе на наступным тыдні, на лакацыі лыжнай трасы ў Вяснянцы. А фінал спартыўных спаборніцтваў запланаваны на сярэдзіну лютага ў спарткомплексе "Раўбічы".