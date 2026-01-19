21 студзеня ў Мінску пройдуць спаборніцтвы па біятлоне "Снежны снайпер - 2026" сярод школьнікаў

Самых хуткіх і дакладных "Снежных снайпераў" вызначаць у Мінску. Ва ўсіх раёнах стартавалі спаборніцтвы па біятлоне сярод дзяцей і падлеткаў.

Асноўная задача першага этапа - сфарміраваць каманды па тры ўзроставыя групы для ўдзелу ў гарадскіх стартах. У спартыўную праграму ўваходзяць спрынтарская гонка і эстафета.