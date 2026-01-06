Арына Сабаленка трапіла ў чвэрцьфінал турніру WTA-500 у Брысбене

Беларуска Арына Сабаленка прабілася ў чвэрцьфінал турніру WTA-500 у Брысбене, паведамляе БЕЛТА.

Сёння першая ракетка планеты перамагла румынку Сарану Кырсцю (41-ы нумар сусветнага рэйтынгу) - 6:3, 6:3. У паядынку за выхад у паўфінал саперніцай беларускі будзе пераможца матча паміж расіянкай Дзіянай Шнайдэр (21) і амерыканкай Мэдысан Кіз (7).

У 1/16 фіналу Сабаленка разграміла прадстаўніцу Іспаніі Крысціну Букшу (50) - 6:0, 6:1. Год таму ў вырашальным паядынку Brisbane International Сабаленка выйграла ў расійскай тэнісісткі Паліны Кудзярметавай.

Яшчэ адна беларуска Аляксандра Сасновіч (113) абыграла ў 1/32 фіналу расіянку Ганну Блінкову (61) - 7:5, 6:1, у другім крузе была мацнейшая за датчанку Клару Таўсан (14) - 6:3, 6:3, а сёння ў 1/8 фіналу сустрэнецца з расійскай тэнісісткай Людмілай Самсонавай (17). У асноўную сетку Аляксандра Сасновіч прабілася праз кваліфікацыю, абыграўшы балгарку Вікторыю Томаву (128) - 6:2, 6:2, і прадстаўніцу Узбекістана Марыю Цімафееву (138) - 2:6, 6; 3, 6:2.