Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал турніру ў Брысбене, абгуляўшы Мэдысан Кіз

Чарговы поспех: Арына Сабаленка ўжо ў паўфінале турніру серыі WTA-500 у Брысбене з прызавым фондам больш за мільён долараў. На стадыі адной чацвёртай беларуска супернічала з топавай канкурэнткай - Мэдысан Кіз.

Мінчанка з аднолькавым лікам 6:3, 6:3 перамагла ў двух сэтах за 1 гадзіну 30 хвілін.

У наступным крузе - раніцай 10 студзеня - на стадыі паўфіналу беларуска згуляе з прадстаўніцай Чэхіі Каралінай Мухавай.

Менавіта Сабаленка з'яўляецца дзеючай пераможцай турніру ў Брысбене.

Разделы:

СпортТэніс