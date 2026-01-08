3.68 BYN
Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал турніру ў Брысбене, абгуляўшы Мэдысан Кіз
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чарговы поспех: Арына Сабаленка ўжо ў паўфінале турніру серыі WTA-500 у Брысбене з прызавым фондам больш за мільён долараў. На стадыі адной чацвёртай беларуска супернічала з топавай канкурэнткай - Мэдысан Кіз.
Мінчанка з аднолькавым лікам 6:3, 6:3 перамагла ў двух сэтах за 1 гадзіну 30 хвілін.
У наступным крузе - раніцай 10 студзеня - на стадыі паўфіналу беларуска згуляе з прадстаўніцай Чэхіі Каралінай Мухавай.
Менавіта Сабаленка з'яўляецца дзеючай пераможцай турніру ў Брысбене.