Беларусаў дапусцілі да юнацкіх стартаў пад нацыянальным флагам
Усё вяртаецца на свае месцы! І міжнародная грамадскасць нарэшце ўспамінае, што спорт павінен заставацца па-за палітыкай. Міжнародны алімпійскі камітэт зняў усе абмежаванні з юных беларускіх атлетаў на ўдзел у міжнародных стартах як у індывідуальных, так і камандных дысцыплінах. Сусветныя федэрацыі самі ўстанаўліваюць крытэрыі, па якіх будуць вызначаць "юнацкія спаборніцтвы", але на ўсе такія турніры ўдзел павінен забяспечвацца без абмежаванняў. Гэта значыць, нашы хлопцы і дзяўчаты змогуць выступаць пад нацыянальнай сімволікай, з флагам, гімнам і без якіх-небудзь дадатковых праверак. Гэта правіла распаўсюджваецца, у тым ліку, і на Юнацкія алімпійскія гульні ў Дакары ў 2026 годзе.
Акрамя гэтага, МАК таксама дазволіў профільным спартыўным ведамствам праводзіць спаборніцтвы самага высокага ўзроўню на тэрыторыі Беларусі. Адзначым, гэта рэкамендацыя па-ранейшаму не датычыцца правядзення стартаў у Расіі.