3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Беларуская "дынамаманія" - хакеісты заваёўваюць сэрцы балельшчыкаў і ўстанаўліваюць новыя рэкорды
Аўтар:Крысціна Камыш
У 2008 годзе мінскае "Дынама" далучылася да КХЛ - лепшай хакейнай лігі па гэты бок акіяна. У летапісе сталічнай каманды было рознае. Нярэдка даводзілася лічыць літаральна кожны бал, каб гарантаваць сабе месца ў топ-8 Заходняй канферэнцыі. Але "бела-сінія" заўсёды заставаліся галоўным спартыўным клубам Беларусі.
Дружына развівалася і прагрэсіравала, заваёўвала сэрцы прыхільнікаў. Калектыў зрабіў вялікі скачок наперад. У самой лізе адзначаюць, што зараз дынамаўцы задаюць тон у статусе фаварытаў чэмпіянату (гл. відэа).