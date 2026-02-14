Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Беларуская "дынамаманія" - хакеісты заваёўваюць сэрцы балельшчыкаў і ўстанаўліваюць новыя рэкорды

У 2008 годзе мінскае "Дынама" далучылася да КХЛ - лепшай хакейнай лігі па гэты бок акіяна. У летапісе сталічнай каманды было рознае. Нярэдка даводзілася лічыць літаральна кожны бал, каб гарантаваць сабе месца ў топ-8 Заходняй канферэнцыі. Але "бела-сінія" заўсёды заставаліся галоўным спартыўным клубам Беларусі.

Дружына развівалася і прагрэсіравала, заваёўвала сэрцы прыхільнікаў. Калектыў зрабіў вялікі скачок наперад. У самой лізе адзначаюць, што зараз дынамаўцы задаюць тон у статусе фаварытаў чэмпіянату (гл. відэа).

Разделы:

СпортХакей