Беларуская "дынамаманія" - хакеісты заваёўваюць сэрцы балельшчыкаў і ўстанаўліваюць новыя рэкорды

У 2008 годзе мінскае "Дынама" далучылася да КХЛ - лепшай хакейнай лігі па гэты бок акіяна. У летапісе сталічнай каманды было рознае. Нярэдка даводзілася лічыць літаральна кожны бал, каб гарантаваць сабе месца ў топ-8 Заходняй канферэнцыі. Але "бела-сінія" заўсёды заставаліся галоўным спартыўным клубам Беларусі.