Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка выйграла турнір WTA 500 у Брысбене
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларуская тэнісістка, лідар сусветнага рэйтынгу Арына Сабаленка другі раз запар выйграла турнір WTA 500 у Брысбене, паведамляе sport5.by
У фінальным паядынку першая ракетка свету абгуляла Марту Касцюк (26) - 6:4, 6:3.
Сустрэча доўжылася 1 гадзіну 19 хвілін. На рахунку Сабаленкі адна падача на вылет і ніводнай двайной памылкі, а Касцюк адзначылася трыма эйсамі і трыма двайнымі памылкамі.
Турнір катэгорыі WTA 500 Brisbane International у аўстралійскім Брысбене праходзіў з 4 па 11 студзеня.
У ім удзельнічалі 48 спартсменак. Прызавы фонд спаборніцтваў складаў 1 691 602 долара.