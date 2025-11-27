3.72 BYN
Беларускі біятланіст Смольскі перамог у спрынце на першым этапе Кубка Расіі ў Ханты-Мансійску
Пераможныя навіны з Ханты-Мансійска. Антон Смольскі выйграў спрынтарскую гонку ў рамках першага этапу Кубка Расіі. Наш біятлон паказаў самы хуткі ход па дыстанцыі. Два агнявыя рубяжы прайшоў на нуль. Бліскучая гонка і бліскучы вынік.
Удзел у мужчынскім спрынце прынялі 106 біятланістаў, сярод іх 14 прадстаўнікоў Беларусі. Лідар нашай нацыянальнай каманды Смольскі абышоўся без промахаў на абодвух агнявых рубяжах і паказаў лепшы час на фінішы, апярэдзіўшы расіяніна Аляксандра Паварніцына на 6,5 секунды. Тройку прызёраў з адставаннем ад пераможца 14 секунд замкнуў Антон Бабікаў.
Дваццатку наймацнейшых у спрынце замкнуў наш Дзмітрый Лазоўскі. У гонку праследавання з беларусаў таксама трапілі Мікіта Лобастаў (29-ы), Павел Бялько (36-ы), Іван Тулацін (37-ы), Ілья Аўсеенка (41-ы), Сцяпан Данілаў (51-ы) і Аляксандр Галяк (56-ы). Па-за нядзельным пасьютам засталіся Аляксей Логвінаў (67-ы), Кірыл Бабураў (75-ы), Глеб Арлоўскі (77-ы), Дзяніс Яромаў (78-ы), Андрэй Гаўрош (96-ы) і Віталь Казачонак (101-ы).
30 лістапада праграма першага этапу Кубка Расіі працягнецца гонкамі праследавання. У 9:00 па беларускім часе на старт выйдуць жанчыны, а ў 12:00 - мужчыны.