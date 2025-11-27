Беларускі біятланіст Смольскі перамог у спрынце на першым этапе Кубка Расіі ў Ханты-Мансійску

Пераможныя навіны з Ханты-Мансійска. Антон Смольскі выйграў спрынтарскую гонку ў рамках першага этапу Кубка Расіі. Наш біятлон паказаў самы хуткі ход па дыстанцыі. Два агнявыя рубяжы прайшоў на нуль. Бліскучая гонка і бліскучы вынік.

Удзел у мужчынскім спрынце прынялі 106 біятланістаў, сярод іх 14 прадстаўнікоў Беларусі. Лідар нашай нацыянальнай каманды Смольскі абышоўся без промахаў на абодвух агнявых рубяжах і паказаў лепшы час на фінішы, апярэдзіўшы расіяніна Аляксандра Паварніцына на 6,5 секунды. Тройку прызёраў з адставаннем ад пераможца 14 секунд замкнуў Антон Бабікаў.