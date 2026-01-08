Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускія біятланісты пазмагаюцца за перамогу ў адзіночнай змяшанай эстафеце ў Іжэўску

Адразу тры беларускія дуэты будуць змагацца за перамогу ў адзіночнай змяшанай эстафеце 10 студзеня. У Іжэўску працягваецца чэмпіянат Расіі па біятлоне, у якім таксама ўдзельнічаюць беларусы.

У першай беларускай камандзе выступяць Ксенія Варабей і Сцяпан Данілаў, другі дуэт складуць Ірына Шаклеіна і Мікіта Лобастаў, а трэцяя пара зборнай - Ганна Макарская і Аляксандр Галяк.

Прамая трансляцыя сінгл-мікста пачнецца ў 10:25 на тэлеканале "Беларусь 5".

