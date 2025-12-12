3.72 BYN
Беларускія кіберспартсмены рыхтуюцца да Першай кіберспартыўнай Алімпіяды
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пад эгідай Беларускай федэрацыі кіберспорту гэтымі днямі праходзіць фінал Нацыянальнай лігі. Турнір па Counter-Strike сабраў 15 клубаў з усёй краіны. На працягу некалькіх месяцаў ішлі адборачныя этапы. Сёння фіналы. Дарэчы, Нацыянальная ліга з наступнага года пачне весці рэальную статыстыку беларускіх кібератлетаў, што дазволіць складаць рэйтынгі і топы, адсочваць іх поспехі і ўзмацніць канкурэнцыю ў асяроддзі (больш падрабязна – глядзіце відэа).