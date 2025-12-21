Глядзець анлайнПраграма ТБ
Больш за 300 брастаўчан у казачных касцюмах прынялі ўдзел у забегу

Больш за 300 брастаўчан у касцюмах Дзядоў Марозаў, Снягурак і казачных герояў выйшлі на старт святочнага забегу.

Трасы на выбар - 2,5 і 5 км. Кароткая дыстанцыя для тых, хто толькі пачынае спартыўны шлях, больш доўгая - для падрыхтаваных аматараў.

Самаму малодшаму ўдзельніку забегу ўсяго паўтара года, у калясцы разам з мамай і сястрой дзіця пакарыла сваю першую дыстанцыю. Найстарэйшаму - 72.

