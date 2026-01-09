Дзень вялікіх мас-стартаў: у Іжэўску завяршаецца чэмпіянат Расіі па біятлоне з удзелам беларусаў

Дзень вялікіх мас-стартаў у Іжэўску. Сёння тут завяршаецца чэмпіянат Расіі па біятлоне, у якім таксама ўдзельнічаюць беларускія лыжнікі.



Першымі на дыстанцыю 12 кіламетраў выйдуць жанчыны. Алена Кулак, Ксенія Варабей і Ірына Шаклеіна выступяць за нашу каманду. Старт у 10 гадзін, а следам, у 12:45, за ўзнагароды пачнуць змагацца мужчыны, ім трэба пераадолець дыстанцыю 15 кіламетраў.



У абойме беларускай каманды Мікіта Лобастаў, Сцяпан Данілаў, Максім Варабей, Глеб Арлоўскі, Віталь Казачонак і Аляксандр Голяк. Спаборніцтвы, адзначым, трансліруе тэлеканал "Беларусь 5".