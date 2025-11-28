Дзінара Смольская выйграла пасьют на этапе Кубка Расіі

Дзінара Смольская - пераможніца гонкі праследавання на першым этапе Кубка Расіі па біятлоне. Наша алімпійская чэмпіёнка адпраўлялася на дыстанцыю чацвёртай, але адставанне ад групы лідараў было невялікім.



На чатырох агнявых межах Смольская дапусціла ўсяго адзін промах і фінішавала ў гордай адзіноце. Ганна Сола, якая перамагла ў спрынце, у пасьюце паднялася на трэцюю прыступку п'едэстала.