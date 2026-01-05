3.67 BYN
Галоўным трэнерам зборнай Беларусі па футболе стаў Віктар Ганчарэнка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Галоўным трэнерам зборнай Беларусі па футболе стаў вядомы беларускі спецыяліст Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка.
6 студзеня адбылася прэс-канферэнцыя з удзелам кіраўніка Беларускай федэрацыі футбола і новага настаўніка галоўнай каманды краіны. Кантракт разлічаны на 4 гады. На гэтай пасадзе Ганчарэнка змяніў іспанца Карласа Аласа, які не змог дабіцца значных поспехаў.
Віктар Міхайлавіч лічыцца самым тытулаваным трэнерам краіны ў ХХІ стагоддзі. Выводзіў барысаўскі БАТЭ ў групу Лігі чэмпіёнаў, перамагаў "Баварыю" і "Ліль". З маскоўскім ЦСКА браў некалькі тытулаў у Расіі і выйграваў у мадрыдскага "Рэала".
Фота РІА Навіны