Галоўным трэнерам зборнай Беларусі па футболе стаў Віктар Ганчарэнка

Галоўным трэнерам зборнай Беларусі па футболе стаў вядомы беларускі спецыяліст Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка.

6 студзеня адбылася прэс-канферэнцыя з удзелам кіраўніка Беларускай федэрацыі футбола і новага настаўніка галоўнай каманды краіны. Кантракт разлічаны на 4 гады. На гэтай пасадзе Ганчарэнка змяніў іспанца Карласа Аласа, які не змог дабіцца значных поспехаў.

Віктар Міхайлавіч лічыцца самым тытулаваным трэнерам краіны ў ХХІ стагоддзі. Выводзіў барысаўскі БАТЭ ў групу Лігі чэмпіёнаў, перамагаў "Баварыю" і "Ліль". З маскоўскім ЦСКА браў некалькі тытулаў у Расіі і выйграваў у мадрыдскага "Рэала".

Фота РІА Навіны

